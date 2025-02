Hamburg - Zum Abschluss des 22. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 1:1 bei Jahn Regensburg gespielt und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.Das Zweiliga-Schlusslicht ging bereits in der sechsten Minute durch einen Treffer vorn Sargis Adamyan in Führung. Vorausgegangen war ein Konter, Adamyan musste letztendlich nur noch einschieben. Die Rothosen hatten danach zwar Feldvorteile, konnten aber zunächst gegen aggressiv verteidigende Regensburger kaum Chancen erspielen.Nach dem Seitenwechsel konnte der Außenseiter lange gut mithalten. Für den HSV kam noch erschwerend hinzu, dass er nach Gelb-Rot für Emir Sahiti in der 76. Minute in Unterzahl spielen musste. Dennoch gelang Davie Selke in der 83. Minute der Ausgleich: Nachdem er in der 54. Minute noch einen Elfmeter verschossen hatte, konnte er seinen zweiten Strafstoß versenken. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.Der HSV hat nach dem Remis auf dem zweiten Rang jetzt einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Köln, während Regensburg auf dem 18. Platz bleibt. Für die Regensburger geht es am Samstag in Münster weiter, Hamburg ist bereits am Freitag gegen den Tabellenzweiten Kaiserslautern gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 2:0, FC Schalke 04 - Karlsruher SC 2:1.