ad pepper Group steigert EBITDA im vierten Quartal 2024 deutlich - Webgains überzeugt erneut mit starken Ergebnissen



17.02.2025 / 08:04 CET/CEST

Nürnberg, Amsterdam, 17. Februar 2025 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, hat gemäß vorläufiger und ungeprüfter Zahlen im vierten Quartal 2024 Brutto-Sales in Höhe von TEUR 26.614 (Q4 2023: TEUR 24.014), sowie einen Gruppenumsatz von TEUR 5.827 erzielt (Q4 2023: TEUR 5.868). Das EBITDA der Gruppe stieg in diesem Zeitraum deutlich auf TEUR 812 (Q4 2023: TEUR 369), was im Wesentlichen auf ein hervorragendes Ergebnis des Webgains-Segments zurückzuführen ist; hier wurde dank Umsatzwachstum und konsequentem Kostenmanagement ein EBITDA in Höhe von TEUR 1.103 erzielt (Q4 2023: TEUR 860). Ferner erreichte ad agents ein EBITDA von TEUR 110 (Q4 2023: TEUR 171), während das Segment ad pepper einen Wert von

TEUR -384 (Q4 2023: TEUR -521) verzeichnete. Im gesamten Zwölfmonatszeitraum wurden demnach Brutto-Sales von TEUR 89.656 (Q1-Q4 2023: TEUR 85.988) und ein Gruppenumsatz von TEUR 21.450 (Q1-Q4 2023: TEUR 21.749) erzielt. Das EBITDA konnte gegenüber dem Vorjahr um ca. EUR 2 Mio. gesteigert werden und lag bei einem Wert von TEUR 2.003 (Q1-Q4 2023: TEUR 24). Die Liquiditätsreserve erreichte mit TEUR 24.155 nahezu historische Höchststände. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2024 wird am 30. April 2025 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q4

2024 Q4

2023 Q1-Q4

2024 Q1-Q4

2023 Brutto-Sales 26.614 24.014 89.656 85.988 % Wachstum 10,8% 4,3% Umsatz 5.827 5.868 21.450 21.749 % Wachstum -0,7% -1,4% davon ad pepper 533 462 2.095 2.292 % Wachstum 15,4% -8,6% davon ad agents 1.699 2.111 7.000 7.489 % Wachstum -19,5% -6,5% davon Webgains 3.594 3.295 12.355 11.968 % Wachstum 9,1% 3,2% EBITDA 812 369 2.003 24 davon ad pepper -384 -521 -273 -483 davon ad agents 110 171 722 209 davon Webgains 1.103 860 2.808 2.060 davon admin -17 -141 -1.254 -1.762 31.12.2024 31.12.2023 Liquide Mittel 24.155 23.365

Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



