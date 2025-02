EQS-Media / 17.02.2025 / 10:05 CET/CEST

Köln, 17. Februar 2025 - Gratulation! Vor genau 25 Jahren begann mit der Eintragung der DF Deutsche Forfait AG in das Handelsregister Köln eine facettenreiche, bewegende Erfolgsstory. Die DF-Gruppe wird heute 25 Jahre jung! Am 17. Februar 2000 wurde die DF Deutsche Forfait AG in das Handelsregister der Stadt Köln eingetragen. Damit begann eine bewegende, mit vielen Höhen und Tiefen ausgestattete Erfolgsstory eines Außenhandelsfinanzierers. Ob man damals ahnen konnte, welcher facettenreicher Weg vor dem Unternehmen liegen würde? Das Unternehmen startete mit 20 Mitarbeitern im Bankenviertel der Kölner Innenstadt. In der Spitze arbeiteten 58 Kolleginnen und Kollegen aus 12 Nationen für die DF-Gruppe und das Unternehmen war auf allen Kontinenten aktiv. Bereits im Dezember 2000 erhielt die DF AG eine Auszeichnung der Tulip Funding Corporation über die erfolgte Verbriefung von 50 Millionen Euro in Forfaitierungsverträgen. Im Jahr 2002 wurde die Marke von 1 Milliarde Euro Forfaitierungsvolumen seit Gründung geknackt. Im Mai 2007 wurde dann der Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen. Seit 2017 ist das Unternehmen im General Standard gelistet. 2014 wurde der Höhenflug des Unternehmens jäh durch unberechtigte Anschuldigungen über rechtswidrige Transaktionen mit sanktionierten Ländern gestoppt. Obwohl sich die Anschuldigungen als falsch und unhaltbar erwiesen, waren die DF-Gruppe, die Mitarbeiter, die Aktionäre und die Inhaber der Schuldverschreibung in höchstem Maße betroffen. Ob das Unternehmen weitergeführt werden konnte, stand damals auf des Messers Schneide. Im November 2017 übernahm CEO Dr. Behrooz Abdolvand bei der DF AG das Ruder und im Dezember 2019 stieß der zweite Vorstand Hans-Joachim von Wartenberg dazu. Zusammen mit einem neuen Großaktionär gelang den beiden neuen Vorständen das fast unmögliche - die DF-Gruppe wieder auf gesunde Füße zu stellen und das Geschäft erneut in die Profitabilität zu bringen, was bereits im gleichen Jahr gelang. 2022 stellte sich als das beste Geschäftsjahr seit 2014 heraus. Die Rettung der DF-Gruppe war erfolgreich bewältigt worden. Seither hat sich das Gesicht der DF-Gruppe weiter zum Positiven verändert. "Die DF-Gruppe hat bewiesen, dass sie die Höhen und Tiefen der Gezeiten souverän meistert. Kaum ein anderes Unternehmen hat so viele Turbulenzen überstanden und steht dennoch aufrecht und stark," betont der CEO Dr. Behrooz Abdolvand. 2023 wurde das erste eigene Tradinggeschäft im Getreidesektor erfolgreich abgewickelt. 2024 beschloss der Vorstand eine Diversifizierung sowohl in der geografischen Ausrichtung als auch weg vom reinen Außenhandelsfinanzierer hin zu M&A-Aktivitäten im Food- und Pharmabereich. "Die DF AG bleibt auch heute ein verlässlicher Partner in der Außenhandelsfinanzierung - ein fester Bestandteil unserer DNA. Gleichzeitig haben wir uns weiterentwickelt: hin zu einem Export- und Importvermittler, Investor und sogar Produzenten," sagt Vorstandsmitglied Hans-Joachim von Wartenberg. Im Zuge dieser Diversifizierung wurde im Juli 2024 die insolvente Craft-Bier-Brauerei "Vagabund" in Berlin-Wedding übernommen. Gerade kürzlich wurde als Ergänzung dazu die in Berlin stark bekannte Cidermarke "OBC" gekauft. "In diesem Jahr werden wir ein weiteres Kapitel des Wandels und Wachstums aufschlagen. Daran arbeiten unsere hervorragenden Kolleginnen und Kollegen der DF-Gruppe, auf die man sich verlassen kann," ergänzt Dr. Abdolvand. Vor 25 Jahren begann eine bewegende Reise von Köln aus in die Welt. Herzlichen Glückwunsch! Auf die nächsten 25 erfolgreichen Jahre! Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Getränke, Pharma und Healthcare. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden mit unserer umfangreichen Erfahrung, unserem ausgeprägten Netzwerk und unserer umfassenden Compliance-Expertise die passende Produktlösung. M&A Aktivitäten gehören seit 2024 zu den Geschäftsfeldern der DF-Gruppe. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: DF Deutsche Forfait AG

Schlagwort(e): Finanzen



17.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com