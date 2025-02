Allianz Commercial holt Aymeric Martin, derzeit Finanzchef von Allianz Irland, in den Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty SE. Bei der AGCS SE als juristischer Einheit der Allianz mit Vorstandsverantwortung für Allianz Commercial wird Martin Chief Risk and Resilience Officer. Zum 01.04.2025 beruft Allianz Commercial Aymeric Martin, derzeit Chief Financial Officer von Allianz Irland, in den Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty SE. Bei der AGCS SE als rechtlicher Einheit ...

