ZEALs FY24-Bericht am 26. März 2025 wird den Rahmen für den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 setzen, wobei die Dynamik weiterhin stark bleibt. Trotz jackpotgetriebener Höchststände im Jahr 2024 ist ZEAL kein One-Hit-Wonder - die strukturell wachsende Kundenbasis, der Wandel zur digitalen Lotterie und diversifizierte Einnahmequellen positionieren das Unternehmen für Wachstum im Jahr 2025 (mwb-Schätzung: ~+7 % im Jahresvergleich), selbst in einem normalisierten Jackpot-Zyklus. Ein einzigartiges, skalierbares und asset-light Geschäftsmodell treibt starke Margen (mwb-Schätzung: ~30 % EBITDA) und einen robusten Cashflow an, der den Shareholder Value durch Dividenden und Aktienrückkäufe steigert. In einem Markt mit hohen Markteintrittsbarrieren verfügt ZEAL über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und sieht sich keinen ernstzunehmenden Bedrohungen ausgesetzt. Damit bleibt ZEAL eine widerstandsfähige Investition und eine überzeugende Absicherung angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit in Deutschland. mwb research bestätigt die KAUF-Empfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel von EUR 60,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ZEAL%20Network%20SE