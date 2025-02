DJ BASF verkauft brasilianisches Baufarben-Geschäft an Sherwin-Williams

DOW JONES--BASF hat einen Käufer für sein Baufarben-Geschäft in Brasilien gefunden. Das US-Unternehmen Sherwin-Williams Co aus Cleveland wird die Tochter Suvinil für 1,15 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet, wie beide Unternehmen mitteilten. Die BASF-Tochter beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und betreibt zwei strategisch günstig gelegene Produktionsstätten im Nordosten und Südosten Brasiliens.

BASF hatte erst vor 10 Tagen den Startschuss für den im September grundsätzlich angekündigten Verkauf gegeben. "Ich freue mich, dass wir bei der Suche nach einem neuen Zuhause für Suvinil so schnell vorangekommen sind", sagte BASF-Vorstandsmitglied Anup Kothari. Der Verkauf werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung von BASF.

Das Bautenanstrichmittel-Geschäft von BASF, das im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 525 Millionen US-Dollar erzielte, ist das einzige nennenswerte Business-to-Consumer-Geschäft des Konzerns.

