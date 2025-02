ROUNDUP: Formycon ringt mit schwachem Preisumfeld in USA - Kurseinbruch

PLANEGG - Der Biosimilar-Hersteller Formycon stellt sich wegen unerwartet hoher Preisrabatte bei seinen Wirkstoffen auf dem wichtigen US-Markt auf hohe Abschreibungen ein. Eine fortgeschrittene Forschungsstudie eines Arzneikandidaten beendet der Konzern dagegen nach positiven Rückmeldungen vorzeitig, was Einsparungen bei den Investitionen bringt, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Planegg mitteilte. Die Aktie brach angesichts der schwächeren Aussichten auf dem US-Markt aber drastisch ein.

ROUNDUP: Südkorea verbietet chinesische KI DeepSeek



SEOUL - Der chinesische Chatbot DeepSeek ist in Südkorea vorläufig gesperrt worden. Der Download der Anwendung aus den App-Stores sei ausgesetzt worden, nachdem man festgestellt habe, dass DeepSeek nicht vollständig mit den lokalen Datenschutzgesetzen übereinstimme, erklärte die nationale Datenschutzbehörde (PIPC). Der Dienst werde erst wieder zugelassen, wenn er den gesetzlichen Anforderungen entspreche. Laut PIPC arbeitet DeepSeek aktiv mit der Datenschutzbehörde zusammen.

BASF-Umbau kommt voran: Geschäft mit Bautenanstrichen in Brasilien verkauft

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF kommt bei seiner stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft voran. Wie der Dax -Konzern am Montag mitteilte, übernimmt der US-Beschichtungsspezialist Sherwin-Williams das brasilianische Geschäft mit Anstrichen für Gebäude für 1,15 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden. Der seit April 2024 amtierende BASF-Chef Markus Kamieth hatte dem Unternehmen im Herbst einen Umbau verordnet, um wieder profitabler zu werden. Die BASF-Aktien reagierte kaum auf den Verkauf.

Nach EU-Forderung: X schickt Antwort zu Algorithmus



BRÜSSEL - Nach der Aufforderung der EU-Kommission an X, interne Dokumente zum Algorithmus herauszugeben, hat die Plattform von Elon Musk Antworten geliefert. X habe sich innerhalb der Frist zu den Änderungen am Algorithmus gemeldet und zusätzliche Beweise vorgelegt, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Die Kommission werde dies nun sorgfältig prüfen.

BASF verhandelt über neue Standortvereinbarung



LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF verhandelt mit dem Betriebsrat über einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und eine Modernisierung des Standorts Ludwigshafen. Die Gespräche über eine neue Standortvereinbarung seien aufgenommen worden, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

ChatGPT-Entwicklerfirma lässt Musk mit Kaufangebot abblitzen

SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat das fast 100 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Elon Musk abgeschmettert. Der Verwaltungsrat des KI-Start-ups habe sich einstimmig dagegen ausgesprochen, teilte OpenAI-Chef Sam Altman mit. "OpenAI steht nicht zum Verkauf", schrieb er bei Musks Online-Plattform X.

P&C-Mutter darf Modekette Sinn übernehmen



BONN - Der Mutterkonzern des Modehändlers Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P&C) darf die insolvente Textilkette Sinn übernehmen. Das gab das Bundeskartellamt in einer Mitteilung bekannt. Der Präsident der Behörde, Andreas Mundt, erklärte zu der Entscheidung: Entsprechend"Peek & Cloppenburg hat bei bundesweiter Betrachtung eine führende Stellung im Bereich des stationären Textileinzelhandels." Durch die Übernahme könne das Unternehmen seinen Marktanteil in einigen Städten weiter ausbauen. Die Ermittlungen hätten allerdings ergeben, dass den Verbrauchern genügend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stünden.



Weitere Meldungen



-Optikerkette Eyes and More plant 150 neue Filialen bis 2029 -Maschinenbauer wollen größeren Stellenabbau vermeiden -Nachfrage nach Bausparverträgen von Schwäbisch Hall sinkt -Gebäudedienstleister Kötter wächst weiter

-Reedereien klagen über Berichtspflichten

-DFB-Frauen bekommen neues Auswärtstrikot in Rot und Rosa -TV-Quoten: RTL-Quadrell vor ARD-'Tatort'°



