NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach der Bekanntgabe des Verkaufs des brasilianischen Geschäfts mit Gebäudeanstrichmitteln auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Vermutlich wichtiger als der Verkauf sei die gleichzeitige Mitteilung, dass BASF wohl auch die Trennung von den verbleibenden Coatings-Aktivitäten anstrebe, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Konzernchef wolle mit Blick auf die Fokussierung aufs Kerngeschäft wohl rasch liefern./mis/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 14:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 14:16 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111