Intel - Mögliche Übernahme durch TSMC und Broadcom?

Am Samstag berichtete das Wall Street Journal von dem Interesse der Konkurrenten an Teilen des Halbleiter-Konzerns.



Broadcom und TSMC sollen beide Interesse an Teilen des US-amerikanischen Halbleiter-Konzerns Intel haben. Falls es zu erfolgreichen Übernahmeangeboten kommen sollte, könnte dies zu einer Zweiteilung Intels führen. Broadcom soll das Chipdesign- und Marketinggeschäft genau analysiert und mögliche Angebote diskutiert haben. Fortfahren möchte Broadcom aber nur wenn ein Partner für Intels Chip-Fertigungsgeschäft gefunden wird. Unabhängig davon hat TSMC untersucht als Teil eines Investorenkonsortiums Fabriken von Intel zu übernehmen. Die beiden Firmen arbeiten nicht gemeinsam und es handelt sich bisher um vorläufige und informelle Schritte.



Am Freitag hat ein Angestellter des Weißen Hauses Reuters gegenüber geäußert, dass die Trump Administration eine Übernahme von Intel Fabriken durch einen ausländischen Konzern möglicherweise nicht unterstützen würde. Intel gilt aufgrund der Signifikanz von Halbleitern für die US-Wirtschaft und das US-Militär als essentiell für die nationale Sicherheit der USA.





















