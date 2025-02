Festigung der Geschäftsbeziehung durch Eröffnung eines Global Delivery Center in Pune, Indien

Eurobank S.A. ("Eurobank") eine Tochtergesellschaft von "Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A." ("Eurobank Holdings"), einer führenden Bankengruppe in Athen, Griechenland, und LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, haben sich zusammengetan und eine mehrjährige, für beide Seiten vorteilhafte Kooperation begonnen, deren Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kundenerfahrung liegt. Dazu sollen Bankvorgänge optimiert und innovative IT-Services für Eurobank und ihre Tochtergesellschaften geschaffen werden. Die Kooperation wurde von Fairfax Digital Services (A Fairfax Company) ermöglicht und sieht den Aufbau eines Global Delivery Center in Indien vor.

Global Delivery Center, Pune Umsetzung einer gemeinsamen Vision

Eurobank und LTIMindtree, unterstützt von Fairfax Digital Services, haben heute offiziell ihr neues Global Delivery Center im LTIMindtree-Büro in Pune, Indien, eröffnet und damit ihren Einsatz für Innovation, Kundenerfahrung und Spitzenleistungen im Bereich der Banktechnologien gestärkt. Das Global Delivery Center ist ein weiterer Beweis für die starken wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Griechenland und Indien. Zusammen mit dem vor kurzem eröffneten griechischen Büro von LTIMindtree wird dieses Center technologische Modernisierung und digitale Innovation fördern sowie kritische Bankanwendungen verbessern und warten. Diese Initiative wird es der Eurobank Group ermöglichen, die wachsenden Kundenanforderungen bei der Erweiterung ihrer Services effektiv zu erfüllen.

Stärkung der Eurobank Group Nutzung von IT-Lösungen der nächsten Generation zur Verbesserung der Kundenerfahrung

Als Teil der mehrjährigen Geschäftsbeziehung wurde LTIMindtree als Services Partner für das Temenos-Implementierungsprogramm von Eurobank Luxemburg ausgewählt. In diesem Rahmen wird das Unternehmen der Bank Services in den Bereichen Wartung, Datenmigration, Qualitätssicherung und Postproduktionssupport bieten. LTIMindtree wird dabei helfen, bei der Eurobank Group in Zypern, Luxemburg und Griechenland Innovation zu fördern und die Technologieinfrastruktur zu modernisieren. Durch die Kooperation können beide Unternehmen die Vorteile der innovativen Technologie und der Datenlösungen von LTIMindtree nutzen, um deutliche Verbesserungen in puncto Kundenerfahrung und betriebliche Effizienz zu erzielen.

Stellvertretender Chief Executive Officer (CEO), Group Chief Operating Officer (COO) und International Activities, Eurobank Holdings, Stavros Ioannou, sagte: "Eurobank Group hat schon immer an der Spitze der Innovation gestanden und die digitale Transformation angetrieben, um Kundenerfahrung und betriebliche Spitzenleistungen zu verbessern. Unsere Entwicklung zum digitalen Marktführer basiert auf strategischen Partnerschaften, die die Modernisierung beschleunigen und nahtlose, zukunftsfähige Lösungen schaffen. Die Partnerschaft mit LTIMindtree mit Unterstützung von Fairfax Digital Services markiert einen wichtigen Meilenstein in dieser Entwicklung, der unsere IT-Kapazitäten stärkt, damit wir die wachsenden Kundenerwartungen und regulatorischen Anforderungen erfüllen können. Wir freuen uns auf die Zukunft, in der wir die Kundenerfahrung neu definieren und mit der Eröffnung unseres neuen Delivery Center in Indien neue Branchenmaßstäbe setzen werden."

Sanjay Tugnait, CEO Fairfax Digital Services, sagte: "Fairfax Digital Services ist stolz, gemeinsam mit Eurobank und LTIMindtree dieses neue Global Delivery Center in Pune aufbauen zu können. Durch den Einsatz neuer Technologien fördern wir Innovation, sodass wir bessere Kundenerfahrungen und einen starken Geschäftswert liefern können. Diese Partnerschaft wird Eurobank dabei helfen, in einer sich schnell weiterentwickelnden Technologielandschaft zu bestehen und ihre Position als digitaler Marktführer in der Branche zu stärken."

Srini Rao, EVP und Chief Business Officer Europe, LTIMindtree, sagte:"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Eurobank ankündigen zu dürfen, die einen ambitionierten Weg zur Modernisierung der Technologieplattform für ihre Bankinfrastruktur antritt. Durch unsere Expertise in modernsten IT-Services und Services für eine nahtlose Temenos-Implementierung sind wir optimal aufgestellt, um innovative Lösungen bereitzustellen, die die zukünftigen Anforderungen von Eurobank erfüllen."

Über Eurobank Group

Die Eurobank Group, bestehend aus der Eurobank SA und ihren Tochtergesellschaften, ist eine robuste Finanzorganisation. Die Gruppe entwickelt Finanzprodukte und -dienstleistungen und konzentriert sich dabei auf Kunden und ihre Bedürfnisse. Sie bietet Privatpersonen und Unternehmen anspruchsvolle Auswahlmöglichkeiten und umfassende Dienstleistungen. Die Eurobank Group arbeitet transparent, baut Glaubwürdigkeit auf und wendet moderne Corporate-Governance-Praktiken an. Mit Niederlassungen in Griechenland, Zypern, Luxemburg, Bulgarien und Großbritannien (London) zählt die Eurobank Group (Stand: 30. September 2024):

99,6 Milliarden Euro Gesamtvermögen

604 Filialen in Griechenland und anderen Ländern

12.880 Mitarbeitende

Über Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings Limited ist eine Holdinggesellschaft, die mithilfe ihrer Niederlassungen als weltweiter Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen und Investment-Management tätig ist. Das Unternehmen wurde 1985 von dem derzeitigen Chairman und Chief Executive Officer, Herrn V. Prem Watsa, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologiewissen ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in über 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

