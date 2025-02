NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Gesprächen mit der Führungsspitze des Nahrungsmittelherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum Jahr 2024 sei es nun um Initiativen für Kosteneinsparungen gegangen, Kernelemente für die Trendwende wie etwa Nespresso Europa und Creamers in den USA, sowie organisatorische Initiativen zur Umsetzung des operativen Masterplans. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristiges gab es unterdessen kaum./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 14:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 14:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350