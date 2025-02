Der DAX hat zum Wochenstart erneut kräftig Gas gegeben und ein neues Rekordhoch markieren können. Die neue Bestmarke liegt nun bei 22.803,88 Punkte. Aus dem Handel ging er knapp darunter mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 22.797,71 Zählern. Auch der MDAX zeigte sich stark. Er gewann am Ende 1,8 Prozent auf 28.154,74 Punkte.Top-Gewinner des Tages im DAX war einmal mehr die Aktie von Rheinmetall. In einem wahren Kursfeuerwerk stieg sie am Ende gut 14 Prozent auf 931,60 Euro. Auch die Aktien von Hensoldt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...