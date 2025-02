DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Commerzbank-Betriebsratschef Sascha Uebel hat im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung die Streichung von 3.900 Arbeitsplätzen, die Vorstandschefin Bettina Orlopp vergangene Woche verkündet hatte, verteidigt. "Natürlich ist es für uns schlimm, wenn Stellen abgebaut werden, aber es lässt sich nicht wegreden: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz nehmen massiv Fahrt auf und kosten leider auf Sicht überall Arbeitsplätze", sagte Uebel. "Darum sollte man das Momentum jetzt auch nutzen, um die Bank stärker und widerstandsfähiger zu machen." Das sei kein Zeichen von Schwäche. Zugleich griff er Unicredit-Chef Andrea Orcel erneut scharf an. Zu dessen Übernahme-Avancen sagte er: "Das ist wie ein schlechter Flirt." Da komme jemand abends vorbei, habe sich Mut angetrunken, fange an zu flirten, und es gehe derart in die Hose, dass es sich am Ende wie ein Autounfall anfühle. "Also flirten kann er jedenfalls überhaupt nicht."(Süddeutsche Zeitung)

TEAMBANK - Die Teambank will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wieder in den Bereich eines dreistelligen Millionenbereichs zurückkommen. "Wir werden nach aktueller Planung auch wieder in den dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zurückkommen", sagte Christian Polenz, Vorstandschef der DZ-Bank-Tochter, der Börsen-Zeitung. "Ob das in diesem Umfeld 2026 oder vielleicht ein Jahr später gelingt, lässt sich im Moment noch nicht abschließend sagen." 2024 sackte der Gewinn wegen einer deutlich erhöhten Risikovorsorge um fast drei Viertel auf 22,6 Millionen Euro ab. (Börsen-Zeitung)

ATHORA - Mike Wells drängt auf den Markt für Lebensversicherungen in Deutschland - und der Chef des auf den Aufkauf von Altbeständen spezialisierten Versicherers Athora hat eine prall gefüllte Kasse. Mehrere Milliarden Euro Eigenkapital hat das Unternehmen mit Sitz auf den Bermudas für Zukäufe beiseitegelegt. Der Versicherer gilt zudem als Topkandidat für die Übernahme des Konkurrenten Viridium. In seinem ersten Interview in Deutschland spricht Wells mit dem Handelsblatt über seine Wachstumspläne - und kündigt einen Einstieg ins Neugeschäft mit Lebensversicherungen in Deutschland an. (Handelsblatt)

HONDA - Honda ist bereit, die Übernahmegespräche mit Nissan wieder aufzunehmen, um den viertgrößten Automobilhersteller der Welt zu gründen, wenn Nissan-Chef Makoto Uchida zurücktritt, wie Personen, die mit den Überlegungen vertraut sind, berichten. Der 58-Jährige war einer der stärksten Befürworter eines Deals mit Honda gewesen. Die Beziehungen zwischen Uchida und seinem Amtskollegen Toshihiro Mibe hatten sich jedoch zunehmend verschlechtert, da Honda vom Ausmaß der finanziellen Probleme bei Nissan frustriert war. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2025 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.