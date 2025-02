Der DAX hat zum Wochenstart bei 22.803,88 Punkten ein neues Rekordhoch markieren können. Aus dem Handel ging er am Montag mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 22.797,71 Zählern. Und auch am heutigen Dienstag dürfte der deutsche Leitindex seine Rekordfahrt fortsetzen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen bei 22.815 Zählern.Am heutigen Handelstag dürften nach der Rally am Montag weiterhin die Rüstungswerte um Rheinmetall, Hensoldt & Co im Fokus stehen. Zudem dürften Anleger auch weiteren Tagesgewinner ...

