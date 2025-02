EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MPC Capital schließt Fundraising über EUR 70 Millionen für seine Offshore-Service-Schiff-Plattform mit Eurazeo als Lead-Investor erfolgreich ab



18.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Presseinformation MPC Capital schließt Fundraising über EUR 70 Millionen für seine Offshore-Service-Schiff-Plattform mit Eurazeo als Lead-Investor erfolgreich ab Das Eigenkapitalkonsortium wird von der europäischen Investmentgruppe Eurazeo und einem europäischen Family Office angeführt.

Die Nachfrage nach Offshore Service-Schiffen soll durch den zügigen Ausbau des Sektors für Offshore-Windparks deutlich steigen. Hamburg/Paris, 18. Februar 2025 -- Der Investment und Asset Manager MPC Capital (Deutsche Börse, ISIN DE000A1TNWJ4) gibt bekannt, dass Eurazeo und ein europäisches Family Office in die kürzlich gestartete Plattform für Offshore Service Vessels von MPC Capital investieren. Die Plattform wurde von einem Joint Venture von MPC Capital und O.S. Energy ("MPC OSE Offshore") initiiert, um speziell für den Einsatz in Offshore-Windparks konzipierte Service-Schiffe zu entwickeln, zu bauen und zu managen. Das Investment von Eurazeo wird vom Eurazeo Transition Infrastructure Fund ("ETIF") getätigt, einem Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung mit einer nachhaltigen Investitionsstrategie, die sich auf den Übergang von wesentlicher Infrastruktur zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft konzentriert. Diese siebte Investition ermöglicht es dem ETIF, an der Entwicklung und dem Wachstum des europäischen Offshore-Windsektors zu partizipieren. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des Investitionsprogramms "InvestEU" unterstützt. Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG, sagte: "Wir sind begeistert, mit erstklassigen Investoren zusammenzuarbeiten, die sich auf Infrastrukturinvestitionen im Kontext der Energiewende spezialisiert haben. Diese Partnerschaft passt für uns perfekt, da wir eine einzigartige Investment-Plattform in einem wachstumsstarken Markt bieten können. Gemeinsam freuen wir uns darauf, unsere Plattform zügig auszubauen und in den kommenden Jahren aktiv an der dynamischen Entwicklung der Offshore-Industrie für erneuerbare Energien teilzuhaben." Martin Sichelkow, Partner und Co-Head Infrastructure bei Eurazeo, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, in MPC OSE Offshore zu investieren, ein Unternehmen, das eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der europäischen Offshore-Industrie für erneuerbare Energien spielen wird. Die Kompetenz der Partner und die Wachstumsaussichten des Marktes machen das Unternehmen zu einem wichtigen Bestandteil für die Entwicklung der Offshore-Windindustrie in Europa und erleichtern den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft."

Über MPC Capital ( www.mpc-capital.de ) MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital-Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Über Eurazeo ( www.eurazeo.com ) Eurazeo ist eine führende europäische Investmentgruppe, die ein diversifiziertes Vermögen von 35,5 Milliarden Euro verwaltet, davon 25,2 Milliarden Euro für institutionelle und private Kunden in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur. Die Gruppe unterstützt mehr als 600 mittelständische Unternehmen und setzt dabei auf das Engagement ihrer 400 Mitarbeiter, ihre fundierte Branchenkenntnis, ihren privilegierten Zugang zu den globalen Märkten über 13 Niederlassungen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten sowie ihren verantwortungsvollen, auf Wachstum basierenden Ansatz zur Wertschöpfung. Die institutionelle und familiäre Aktionärsstruktur sowie die solide Finanzstruktur des Unternehmens gewährleisten seine langfristige Rentabilität.

Eurazeo hat Niederlassungen in Paris, New York, London, Frankfurt, Berlin, Mailand, Madrid, Luxemburg, Shanghai, Seoul, Singapur, Tokio und São Paulo.

Eurazeo ist an der Euronext Paris notiert.

ISIN: FR000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA. Eurazeo Kontakt Coralie Savin

GROUP CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER

csavin@eurazeo.com

+33 (0)6 86 89 57 48 Pierre Bernardin

MANAGING DIRECTOR - HEAD OF INVESTOR RELATIONS

ir@eurazeo.com

+33 (0)1 44 15 01 11 Eurazeo Medienkontakt Mael Evin (France)

HAVAS

mael.evin@havas.com

+33 (0)6 44 12 14 91 David Sturken (UK)

H/Advisors Maitland

david.sturken@h-advisors.global

+44 (0) 7990 595 913 Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren



18.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

