HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF zwar von 50 auf 52 Euro angehoben, die Papiere aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Ein Frieden in der Ukraine wäre günstig für sinkende Gaspreise, sei nach der Rally der vergangenen Wochen aber schon weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Es gebe auch nicht zwangsläufig eine rasche Rückkehr auf das Preisniveau vor dem Angriff Russlands. Zudem würde das Schweigen der Waffen nichts am schleppenderen Wachstum in China ändern, wo die Ludwigshafener besonders stark engagiert seien./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111