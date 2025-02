NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Formycon von 63 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alistair Campbell kappte am Montagabend seine Schätzung für den Spitzenumsatz mit dem Biosimilar FYB202 von 449 auf 254 Millionen Euro. Er reagierte damit auf aggressivere Preise am US-Markt. Damit sinkt auch der Wert je Aktie des Mittels gegen Entzündungskrankheiten. Nach dem massiven Kurseinbruch sieht Campbell aber immenses Erholungspotenzial./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 00:45 / EST

DE000A1EWVY8