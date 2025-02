Die Renault Group und die Geely Holding rücken für die Produktion und den Verkauf emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge in Brasilien zusammen. Geely will dazu bei Renault do Brasil einsteigen und soll im Gegenzug von Renaults lokalen Produktions- und Vertriebsressourcen profitiert. Geely und Renault kennen sich bereits gut: 2022 kauften sich die Chinesen bereits mit 34 Prozent bei Renault Korea Motors ein, wobei dort Hybrid- und Verbrennerautos ...

