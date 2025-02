Die Rheinmetall-Aktie hat die jüngste Rally auch gestern fortgesetzt und ist dabei auf ein neues Intraday-Allzeithoch bei 937,80 EUR gestiegen. Rückblick: Nach Kursgewinnen von 4% am Donnerstag und 7,9% am Freitag hat die Rheinmetall-Aktie am gestrigen Montag weitere 14% zugelegt. Dabei waren die Papiere bereits zur Eröffnung mit einem großen ...

