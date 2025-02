Die Kyocera Corporation verstärkt ihre Position im zukunftsträchtigen 5G-Markt durch die Entwicklung einer wegweisenden KI-gestützten virtualisierten Basisstation. Diese strategische Innovation zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit von 5G-Netzwerken erheblich zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren. Das System nutzt den hochmodernen NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip und ermöglicht durch KI-Steuerung eine dynamische Verkehrssteuerung sowie verbesserte Upload- und Download-Geschwindigkeiten. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit der Technologie, die Fronthaul-Distanz auf über 40 Kilometer zu erweitern, was die Netzwerkabdeckung deutlich vergrößert und neue Marktchancen eröffnet.

Strategische Allianz für Markterweiterung

In einem weiteren strategischen Schritt kündigt Kyocera die Gründung der "O-RU Alliance" an, die in Zusammenarbeit mit sechs führenden Telekommunikationsunternehmen aus Asien etabliert wird. Diese Allianz zielt darauf ab, die Marktdurchdringung von Open RAN-Technologien zu beschleunigen und neue Geschäftsmöglichkeiten im 5G-Infrastrukturmarkt zu erschließen. Durch die Öffnung ihrer Central Unit Distributed Unit-Plattformen und die Förderung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern positioniert sich Kyocera als Innovationsführer im wachsenden 5G-Markt.

