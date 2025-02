Seine erste Batteriefabrik in Europa hat der chinesische Marktführer CATL bereits 2023 in Betrieb genommen. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer weiteren Skalierung der Produktion in Arnstadt - und sucht dafür mehr Personal. Der Spatenstich auf dem früheren Solarworld-Areal nahe Erfurt war im Oktober 2019 erfolgt. Rund drei Jahre später, genauer gesagt Mitte Dezember 2022, hat CATL die ersten Batteriezellen im Werk Arnstadt produziert. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...