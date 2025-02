Kyocera Corporation (Kyoto, Japan; President: Hideo Tanimoto; "Kyocera") (TOKYO:6971) gab heute bekannt, dass es am 3. März 2025 in Zusammenarbeit mit den sechs unten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Telekommunikationsunternehmen die "O-RU Alliance" gründen wird:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250217842227/de/

O-RU Alliance (Graphic: Business Wire)

Alpha Networks Inc. (Taiwan; Chairman/President/CEO: Wen Fang Huang)

HFR, Inc. (Korea; CEO: Jong-Min Cheong)

Microelectronics Technology Inc. (Taiwan; President und CEO: Eugene Wu)

SOLiD Inc. (Korea; Vice Chairman und CEO: Seung Hee Lee)

VVDN Technologies Pvt. Ltd (Indien; CEO: Puneet Agarwal)

WNC (Wistron NeWeb Corporation) (Taiwan; Director, President und CEO: Jeffrey Gau)

In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Allianz wird Kyocera seine Plattformen für zentrale und verteilte Einheiten öffnen, um die Einführung interoperabler und flexibler Funknetze (Open RAN) zu fördern. Die Allianz plant, ihre Mitgliederzahl in Zukunft schrittweise zu erhöhen.

Hintergrund der Gründung der O-RU Alliance

Aktuelle 5G-Mobilfunknetze bestehen hauptsächlich aus CUs (Central Units), DUs (Distributed Units) und RUs (Radio Units), die entweder unabhängig voneinander oder teilweise integriert installiert sind. Da die Schnittstellen, die diese Komponenten verbinden, nicht öffentlich verfügbar sind, können nur Geräte desselben Herstellers oder Geräte mit kompatiblen Schnittstellen mit der Infrastruktur verbunden werden. Die Beschaffung von CU/DU/RU-Ausrüstung von einem einzigen Anbieter kann Netzbetreibern zwar gewisse Vorteile bieten, schränkt jedoch aufgrund von herstellerspezifischen Spezifikationen und Leistungseinschränkungen auch die Freiheit bei der Systemkonfiguration ein.

Die O-RAN-Allianz plant, diese Einschränkung als Reaktion auf die Nachfrage nach 5G-RANs zu beheben, die eine Verbindung zwischen Geräten verschiedener Anbieter ermöglichen. Um Offenheit zu erreichen, ist eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Anbietern und Telekommunikationsbetreibern sowie neue Komponenten, einschließlich CUs, DUs und RUs, erforderlich.

Die von Kyocera gegründete O-RU Alliance spiegelt das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Kommunikationstechnologie wider. Die O-RU Alliance wird ein Ökosystem schaffen, in dem Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Ländern zusammenarbeiten können, um flexiblere drahtlose Netzwerke aufzubauen. Durch die Bereitstellung von O-RAN-konformen CU/DU/RU-Systemlösungen für Telekommunikationsbetreiber will die Allianz die Einführung von Open RAN fördern. Diese Initiative wird nicht nur den Markteintritt von mehr Anbietern von 5G-Basisstationen erleichtern, sondern auch den Markt für Telekommunikationsinfrastrukturen beleben. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der O-RU Alliance setzt sich Kyocera für die Weiterentwicklung der Kommunikationstechnologie und der damit verbundenen Branchen ein und trägt so zu einer besseren Lebensqualität für Menschen weltweit bei.

Initiativen von Kyocera- und O-RU Alliance-Mitgliedern

1) Interoperabilitätstests (IOT):

Kyocera wird den Mitgliedern der Allianz O-RAN-konforme CUs und DUs (im Folgenden "O-CUs" und "O-DUs") für gemeinsame Interoperabilitätstests zur Verfügung stellen.

2) Bereitstellung von Basisband-Komponenten

Kyocera wird den Mitgliedern der Allianz ein Referenzdesign für die O-RAN-Schnittstellen-Verarbeitungseinheit von O-RUs offenlegen, damit sie die Interkonnektivität mit den O-CUs/O-DUs von Kyocera verbessern können.

3) Mitgliedervorstellung

Kyocera wird seine Mitgliedslieferanten den Telekommunikationsbetreibern öffentlich vorstellen. Dies ermöglicht es den Mitgliedern der Allianz, globale Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen, während Telekommunikationsbetreiber die Flexibilität erhalten, O-RUs von verschiedenen Anbietern auszuwählen und so ihre Systemkonfigurationsoptionen zu erweitern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250217842227/de/

Contacts:

KYOCERA Corporation (Japan) Unternehmenskommunikation

Hauptverwaltung

TEL: +81-(0)75-604-3416

E-Mail: webmaster.pressgl@kyocera.jp