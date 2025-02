Formycon hat die Erlöserwartungen für den US-Markt gesenkt und passt seine Kommerzialisierungsstrategie aufgrund von starken Preisdrucks und intensiven Wettbewerbs an. Das Unternehmen kündigte signifikante Wertminderungen für FYB202 und FYB201 an, die reduzierte Umsatzprognosen im hochkompetitiven US-Biosimilarmarkt widerspiegeln. Mit dem bevorstehenden Marktstart mehrerer Stelara-Biosimilars rechnet Formycon nun mit niedrigeren Spitzenumsätzen für FYB202, während FYB201 potenzielle Vermarktungsverzögerungen erfährt, da Sandoz seine Strategie überdenkt. Positiv zu vermerken ist die Einstellung der Phase-III-Studie "Lotus" (FYB206), die erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht und so einen Teil der finanziellen Belastung ausgleicht. Nach Überarbeitung des Modells setzt mwb research nun ein Kursziel von EUR 62,00 für Formycon und nimmt die Kaufempfehlung wieder auf, was auf erhebliches Erholungspotenzial nach dem starken Kursrückgang hinweist. Weitere Updates werden für März 2025 erwartet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG