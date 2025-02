Die Commerzbank setzt ein deutliches Zeichen für ihre Zukunftsstrategie mit der Anmietung eines weiteren markanten Hochhauses in der Frankfurter Skyline. Der Finanzkonzern hat einen 15-jährigen Mietvertrag für den im Bau befindlichen Central Business Tower unterzeichnet, der ab 2028 mehr als 73.000 Quadratmeter Bürofläche auf 52 Etagen bieten wird. Diese strategische Entscheidung ermöglicht die Schaffung von 3.200 neuen Arbeitsplätzen und untermauert die Position der Bank als bedeutender Arbeitgeber im Finanzzentrum Frankfurt. Die Zentralisierung der bisher auf verschiedene Standorte verteilten Funktions- und Stabsabteilungen verspricht erhebliche Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft.

Optimierung der Unternehmensstruktur

Mit der Konzentration auf zwei zentrale Standorte - den bestehenden Commerzbank-Tower und den neuen CBT - strebt das Kreditinstitut eine Verdichtung seiner Präsenz im Frankfurter Bankenviertel an. Diese räumliche Neuordnung ermöglicht die Zusammenführung bislang getrennt operierender Abteilungen aus Frankfurt und Eschborn, was die internen Kommunikationswege verkürzt und Synergieeffekte freisetzt. Die Börse honorierte diese zukunftsweisende Entwicklung bereits mit einem Kursanstieg, was das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung des Finanzhauses unterstreicht.

