Die Hensoldt-Aktie hat in den letzten Tagen eine wahre Rally hingelegt - und das völlig zurecht. Über 10 Prozent ging es allein am Freitag nach oben, und damit hat sich das Papier des Rüstungselektronik-Spezialisten auf ein neues Mehrmonatshoch katapultiert. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Kurssprung? Und viel wichtiger: Geht da noch mehr, oder ist das nur ein kurzer Höhenflug? Wir tauchen tief in die aktuellen Entwicklungen bei Hensoldt ein, werfen für Sie einen Blick auf die charttechnische Lage und klären, ob sich ein Einstieg noch für Sie lohnen könnte, oder Sie lieber vorsichtig sein sollten.

Mega-Auftrag als Kurstreiber - Hensoldt rüstet die Eurofighter auf

Wenn es an der Börse nach oben geht, gibt es meist einen guten Grund und bei Hensoldt ist der mehr als handfest. Das Unternehmen hat sich einen dicken Auftrag gesichert. Deutschland und Spanien haben grünes Licht für die Vertragsverlängerung beim Eurofighter Mk1 Radar gegeben. Und das ist keine Kleinigkeit, denn es geht hier um satte 350 Millionen Euro. Doch es geht nicht nur ums Geld alleine. Hensoldt ist damit mittendrin in einem strategisch extrem wichtigen Projekt. Das neue Radar soll die Eurofighter der deutschen und spanischen Luftwaffe leistungsfähiger machen. Sowohl in der Luft als auch am Boden. Und als ob das nicht schon genug wäre, beinhaltet der Deal auch gleich die Entwicklung einer neuen Generation des Systems. Mit anderen Worten, ist Hensoldt nicht nur kurzfristig gut im Geschäft, sondern sichert sich auch langfristig eine starke Position. Die ersten Flugtests mit dem neuen Radar sollen noch dieses Jahr starten, und bis 2027 werden die Eurofighter damit ausgerüstet. Besonders spannend ist, dass die Entwicklung in Kooperation mit dem spanischen Unternehmen Indra Sistemas läuft. Das zeigt einmal mehr, wie stark Hensoldt in der internationalen Verteidigungsindustrie vernetzt ist, was ein klarer Vorteil für die Zukunft sein sollte.





Charttechnik: Die Rally könnte weitergehen

Kommen wir zum spannenden Teil für alle Chartisten. Die technische Analyse gibt derzeit grünes Licht für weitere Kurssteigerungen. Die Hensoldt-Aktie notiert komfortabel über den viel beachteten gleitenden Durchschnitten der letzten 100 und 200 Tage. Dies ist ein klares Kaufsignal. Besonders eindrucksvoll ist, dass ein neues Sechsmonatshoch bei 44,98 Euro markiert wurde. Das ist als ein starkes Zeichen für weiter steigende Kurse zu werten. Solche Ausbrüche sprechen oft dafür, dass noch mehr Luft nach oben ist. Vor allem ist das Allzeithoch jetzt in greifbarer Nähe. Einzig der RSI warnt vor einer Überhitzung. Dieser liegt in der Extremzone oberhalb der 70er Marke. Unabhängig von der Charttechnik sehen auch Analysten weiteres Potenzial, vor allem wenn sich die positive Nachrichtenlage fortsetzt. Die Nachfrage nach moderner Rüstungstechnologie steigt und Hensoldt ist in einer starken Position, um davon zu profitieren. Natürlich gibt es nie eine Garantie für steigende Kurse, aber die aktuelle Verfassung spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends

Fundamentale Entwicklung und Fazit: Ein klarer Kauf?

Auch fundamental sieht es bei Hensoldt ziemlich rosig aus. Die geopolitische Lage in Europa sorgt für steigende Verteidigungsausgaben, und das spielt Unternehmen wie Hensoldt direkt in die Karten. Dass die EU nun sogar plant, Investitionen in den Verteidigungssektor von den bisherigen Schuldenregeln auszunehmen, könnte für die Branche ein weiterer Booster sein. Die Vertragsverlängerung für das Eurofighter-Radar zeigt zudem, dass Hensoldt bei wichtigen Rüstungsprojekten nicht nur mitmischt, sondern eine Schlüsselrolle spielt. Und mit der langfristigen Entwicklung des neuen Radarsystems ist auch in den kommenden Jahren für stabile Umsätze gesorgt.

Wir meinen, dass die Hensoldt-Aktie in den letzten Wochen schon ordentlich zugelegt hat und eine gewisse Vorsicht sollte immer angebracht sein, vor allem, wenn Kurse in kurzer Zeit stark gestiegen sind. Wer noch nicht investiert ist, könnte den 27. Februar im Blick behalten, denn dann gibt es neue Quartalszahlen, die weitere Hinweise darauf geben, ob der Höhenflug weitergeht. Hensoldt ist ein hochspannender Wert im Rüstungssektor mit viel Potenzial - sowohl charttechnisch als auch fundamental. Kurzfristig kann es immer mal zu Rücksetzern kommen, aber langfristig sieht die Aktie vielversprechend aus. Wer an das Wachstum der europäischen Verteidigungsindustrie glaubt, findet hier eine sehr interessante Investitionsmöglichkeit. Dennoch immer mit entsprechenden Stoppkursen die Positionen absichern.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

