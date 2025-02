Die Henkel-Vorzugsaktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 0,8 Prozent auf 84,22 Euro, nachdem das Papier bei 85,18 Euro in den Handelstag gestartet war. Besonders bemerkenswert ist dabei die Distanz zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 86,92 Euro vom 11. Dezember 2024. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie aktuell ein Plus von 3,21 Prozent verzeichnen. Allerdings zeigt der Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 66,86 Euro vom März 2024 eine insgesamt positive Entwicklung des Aktienkurses.

Dividenden und Zukunftsaussichten

Für Anleger gibt es dennoch erfreuliche Nachrichten: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,85 Euro bedeutet. Analysten sehen weiteres Potential für die Henkel-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,55 Euro festgelegt. Auch die Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2024 fallen mit prognostizierten 5,35 Euro je Aktie optimistisch aus. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und sollen voraussichtlich am 11. März 2025 präsentiert werden.

Anzeige

Henkel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Henkel-Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Henkel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...