Flensburg - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) untersucht Probleme mit den Fahrassistenzsystemen des US-Elektroautobauers Tesla. Wie die deutsche Verkehrsaufsicht dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe) mitteilte, geht sie mutmaßlichen Phantombremsungen nach - also dem grundlosen, abrupten Bremsen der Fahrzeuge."Das Kraftfahrt-Bundesamt untersucht den Sachverhalt derzeit", sagte ein Sprecher dem "Handelsblatt". Zum Umfang der Untersuchung, der Zahl womöglich betroffener Fahrzeuge und zu bisherigen Erkenntnissen wollte er keine Angaben machen. "Sofern erforderlich, wird das KBA zu gegebener Zeit geeignete Maßnahmen ergreifen."Nach Informationen der Zeitung finden in der Flensburger Bundesbehörde derzeit Tests an Notbrems-, aber auch an weiteren Assistenzsystemen von Tesla-Fahrzeugen statt. Diese seien jedoch noch nicht abgeschlossen, hieß es.