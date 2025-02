Die PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) strebt für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzern-EBITDA zwischen 70 Mio. und 110 Mio. Euro an. Damit liegt die Prognose über den zuletzt kommunizierten Markterwartungen der Analysten.

Höhere Projektverkäufe sollen Wachstum treiben

Das Unternehmen will die Ergebnissteigerung durch einen moderat erhöhten Umfang an Projektverkäufen erzielen. Gleichzeitig hält PNE an seiner Strategie fest, verstärkt Wind- und Photovoltaikprojekte in den Eigenbetrieb zu übernehmen und als Independent Power Producer (IPP) aktiv zu bleiben.

Mit der angehobenen Guidance unterstreicht PNE das Wachstumspotenzial seines Geschäftsmodells.

