Tausende Anleger in Indien kämpfen um die Rückzahlung von Milliarden Rupien, nachdem sie in ein Schneeballsystem geraten sind, das hohe Renditen versprach.Ein Polizeibericht und Aussagen mehrerer Opfer, die mit Reuters sprachen, zeigen das Ausmaß des Betrugs. Die indische Polizei verhaftete am Samstag zwei Verdächtige, die im Zusammenhang mit Falcon Invoice Discounting stehen. Das Unternehmen soll Investoren mit Renditen von bis zu 22 Prozent gelockt und mit vermeintlichen Geschäftsverbindungen zu Amazon und dem Kekshersteller Britannia geworben haben. Laut Polizeiangaben sammelte Falcon seit 2021 insgesamt 17 Milliarden Rupien (etwa 196 Millionen US-Dollar) von rund 7.000 Anlegern ein - …