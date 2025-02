Auch wenn der große Schwung heute gefehlt hat, konnten die US-Börsen doch durch die Bank Zugewinne verzeichnen. S&P 500 und Nasdaq 100 markierten sogar neue Rekordhochs. Der Leitindex Dow Jones legte am Ende minimal zu auf 44.556,34 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.129,58 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ebenfalls ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.164,61 Punkte.Top-Gewinner im Dow Jones waren Nike mit plus 6,2 Prozent, gefolgt von Honeywell mit plus ...

