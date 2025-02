EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Intershop mit deutlichem Cloud-Wachstum und verbesserter Ertragskraft im Geschäftsjahr 2024



19.02.2025 / 07:20 CET/CEST

Cloud-Umsatz wächst um 27 % auf 20,5 Mio. Euro

Gesamtumsatz erhöht sich um 2 % auf 38,8 Mio. Euro

Operatives Ergebnis (EBIT) mit 0,1 Mio. Euro positiv (Vorjahr: -2,5 Mio. Euro) Jena, 19. Februar 2025 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz in Höhe von 38,8 Mio. Euro erzielt (2023: 38,0 Mio. Euro). Dabei konnte Intershop im strategisch bedeutenden Cloud-Geschäft trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung in der IT-Branche weiterhin deutlich wachsen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich erheblich im Vergleich zum Vorjahr von -2,5 Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro. Die Umsätze im Bereich Cloud und Subscription wuchsen im Geschäftsjahr 2024 um 27 % auf 20,5 Mio. Euro (2023: 16,2 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Umsätze am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 53 % (2023: 43 %). Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) stieg zum 31. Dezember 2024 um 16 % auf 20,1 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 17,3 Mio. Euro). Auch der Cloud-Auftragseingang konnte im Vorjahresvergleich leicht gesteigert werden und erhöhte sich um 1 % auf 20,0 Mio. Euro (2023: 19,7 Mio. Euro). Der Net New ARR stieg um 40 % auf 2,7 Mio. Euro (2023: 1,9 Mio. Euro). Die Cloud-Marge verbesserte sich von 58 % auf 65 %. Die Erlöse aus dem Bereich Lizenzen und Wartung verzeichneten im Berichtsjahr eine Steigerung um 14 % auf 9,4 Mio. Euro (2023: 8,2 Mio. Euro). Der Anstieg im Lizenzgeschäft war vor allem auf Nachlizenzierungen bei Bestandskunden zurückzuführen. Die Umsätze im Servicebereich reduzierten sich im Geschäftsjahr 2024 um 35 % auf 8,9 Mio. Euro (2023: 13,6 Mio. Euro). Dies ist insbesondere auf die im Vorjahr begonnenen Großprojekte zurückzuführen, die sich als komplexer und ressourcenintensiver erwiesen als ursprünglich geplant. Darüber hinaus hat sich Intershop für eine Partner-First-Strategie entschieden, sodass die Implementierung neuer Projekte primär über das umfangreiche Partnernetzwerk abgewickelt wird, was zu einer weiteren Reduzierung der Serviceumsätze führt. Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg im Berichtszeitraum auf 17,7 Mio. Euro (2023: 15,8 Mio. Euro). Die Bruttomarge lag mit 46 % vier Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge verringerten sich um 4 % auf 17,6 Mio. Euro (2023: 18,3 Mio. Euro). Im Bereich Forschung und Entwicklung reduzierten sich die Kosten um 3 % auf 6,7 Mio. Euro (2023: 6,9 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Marketing und Vertrieb lagen mit 7,4 Mio. Euro um 12 % unter dem Vorjahresniveau (2023: 8,4 Mio. Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten erhöhten sich geringfügig um 2 % auf 3,3 Mio. Euro (2023: 3,2 Mio. Euro). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Einmalaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro für durchgeführte Personalabbaumaßnahmen enthalten. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich im Vorjahresvergleich deutlich und war nach einem negativen Vorjahresergebnis mit 0,1 Mio. Euro wieder leicht positiv (2023: -2,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 3,3 Mio. Euro (2023: 0,9 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge lag bei 8 % (2023: 2 %). Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf -0,4 Mio. Euro (2023: -3,1 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von -0,02 Euro (2023: -0,21 Euro) entspricht. Die Bilanzsumme des Intershop-Konzerns lag zum 31. Dezember 2024 bei 37,4 Mio. nach 38,0 Mio. Euro zum Jahresende 2023. Die Eigenkapitalquote war mit 29 % weiterhin solide (31. Dezember 2023: 30 %). Die liquiden Mittel betrugen 8,7 Mio. Euro zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2023: 10,0 Mio. Euro). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtszeitraum 2,1 Mio. Euro nach 3,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Intershop beschäftigte zum 31. Dezember 2024 weltweit insgesamt 261 Mitarbeiter (31. Dezember 2023: 299 Mitarbeiter). Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: "Wir konnten unsere zentralen Kennzahlen im Geschäftsjahr 2024 trotz eines herausfordernden Marktumfelds weiter steigern und haben unsere Jahresprognose erfüllt. Besonders das anhaltend starke Wachstum im Cloud-Segment hat maßgeblich zur verbesserten Performance beigetragen. Erstmals stammt mehr als die Hälfte unseres Gesamtumsatzes aus dem Cloud-Geschäft und auch die Profitabilität hat sich weiter erhöht. Gleichzeitig haben wir unsere strategische Ausrichtung geschärft: Wir fokussieren uns stärker auf Produktumsätze und setzen konsequent auf eine Partner-First-Strategie, wodurch die Serviceumsätze zukünftig weiter sinken, die Profitabilität hingegen deutlich verbessert wird. Auf der Produktseite stehen für uns im laufenden Jahr vor allem die Einführung unserer Intershop-Agenten gepaart mit ergänzenden KI-Erweiterungen und partnerbasierten KI-Lösungen im Vordergrund. Sie werden unseren Kunden spürbare wirtschaftliche Vorteile verschaffen und markieren zugleich einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu unserer Vision eines "Autonomous Commerce"." Insgesamt erwartet Intershop für das Geschäftsjahr 2025 sowohl beim Cloud-Auftragseingang als auch beim Net New ARR eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wird ein Umsatzrückgang von 5 % bis 10 % infolge der Partner-First-Strategie und die dadurch rückläufigen Serviceerlöse sowie ein leicht positives operatives Ergebnis (EBIT) prognostiziert. Der vollständige Konzernabschluss wird Mitte März 2025 veröffentlicht. Alle in dieser Meldung genannten Geschäftszahlen sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung. Kontakt:

