Basel - Der Dentalhersteller Straumann ist 2024 weiter gewachsen. Die eigenen Ziele haben die Basler aber nur zum Teil erreicht. Für das bereits laufende 2025 gibt sich Straumann wie üblich etwas vorsichtig. Im vergangenen Jahr setzte Straumann 2,5 Milliarden Franken um, ein Plus von 3,7 Prozent. Organisch - also ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen - wuchs Straumann dagegen um 13,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr, als das Plus bei 9,8 Prozent lag, ...

