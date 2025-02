NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 780 Pence auf "Neutral" belassen. Die starken Ergebnisse der Großbank dürften die Ergebnisschätzungen für 2025 im mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben treiben, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Mittwoch nach Zahlen. Allerdings mindere ein Mangel an Kosteneinsparungen etwas den Glanz der Resultate./agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 05:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 05:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0005405286