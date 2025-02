Perlen - Die Industriegruppe CPH erhält mit Alois Waldburg-Zeil einen neuen Chef aus den eigenen Reihen. Der Verwaltungsrat hat den langjährigen Leiter des Chemie-Bereichs per 1. April zum Geschäftsführer ernannt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Waldburg-Zeil folgt auf Peter Schildknecht, der sich nach 16 Jahren per Ende März von der Spitze zurückziehen und sich vermehrt strategischen Aufgaben widmen will. Schildknechts Rückzug war im ...

