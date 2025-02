Köln (ots) -Die Königsklasse ist zurück im Free-TV! Auch zur Saison 2025 überträgt RTL in Partnerschaft mit Sky Sport wieder sieben Rennen sowie elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen der Formel 1 live im Free-TV. An den weiteren Rennwochenenden ist das Qualifying oder der Sprint auf RTL+ im Livestream abrufbar.Zum Saisonauftakt in Melbourne zeigt RTL das Qualifying (15.3.) aus dem Kölner Sendezentrum. Das erste Rennwochenende bei RTL, bestehend aus Live-Rennen sowie Qualifying, findet am 22. und 23. März mit dem Großen Preis von China statt.Präsentiert wird die Formel 1 vom bewährten TV-Personal um Moderator Florian König, Moderatorin Laura Papendick, die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner, TV-Experte Günther Steiner sowie die Streckenreporter Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks.Diese sieben Rennen zeigt RTL live im Free TV:- 23.03.2025 - Heineken Großer Preis von China (Shanghai)- 18.05.2025 - AWS & Made in Italy Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola)- 01.06.2025 - Aramco Großer Preis von Spanien (Barcelona)- 15.06.2025 - Pirelli Großer Preis von Kanada (Montreal)- 27.07.2025 - Moët & Chandon Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps)- 31.08.2025 - Heineken Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)- 23.11.2025 - Heineken Großer Preis von Las VegasAlle Rennen, Qualifyings, Sprint-Rennen und Trainings-Sessions sind weiterhin bei Sky Sport über Sky und WOW zu sehen.Eine Übersicht aller Formel 1 Übertragungen bei RTL und auf RTL+ sowie Fotos unseres On-Air-Teams finden Sie im Media Hub von RTL Deutschland.Pressekontakt:Thomas SteuerKommunikation Information & SportRTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74102thomas.steuer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5974099