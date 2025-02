Beim gestrigen Roundtable von mwb research erläuterte Dr. Andreas Aufschnaiter, CEO von MS Industrie, die Transformation und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Mitte 2024 hat MS Industrie 51% der MS Ultraschall verkauft, um sich auf das Kerngeschäft MS XTEC zu konzentrieren, das vor allem mechanische Teile für schwere Lkw liefert. Dr. Aufschnaiter ging auch auf die Herausforderungen auf dem Lkw-Markt ein und wies darauf hin, dass der Rückgang des Auftragsbestands im Jahr 2024 um 17,5 % gegenüber dem Vorjahr auf die Marktunsicherheit zurückzuführen ist, die die Lkw-Hersteller dazu veranlasst hat, ihre Lagerbestände abzubauen. Dennoch wies er auf erste Anzeichen einer Erholung hin, da der Auftragsbestand im Januar 2025 gegenüber dem Vorjahr um 8,9 % gestiegen ist. Das Potenzial für Nachholeffekte und eine höhere Nachfrage sei in den konservativen Schätzungen von mwb research noch nicht berücksichtigt. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 2,40 fest, was einem Aufwärtspotenzial von 64% entspreche, da die Analysten weitere Anzeichen für eine nachhaltige Erholung der Nachfrage erwarten würden. Die Aufzeichnung des Roundtables finden Sie hier: https://research-hub.de/events/video/2025-02-18-13-30/MSAG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag