Mitteilung der MS Industrie AG:

MS Industrie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024

- Strategiewechsel und Konzentration auf das Kerngeschäft reduzieren den Umsatz

- Konzernergebnis in einem schwierigen Umfeld nicht positiv

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) blickt auf ein anspruchsvolles und spannendes Jahr 2024 zurück, in dem verschiedene Klippen erfolgreich umschifft werden konnten. Die MS Ultrasonic Technology Group (UTG) wurde mehrheitlich an die Schunk Sonosystems GmbH mit Sitz in Wettenberg veräußert. Bei der MS Industrie AG werden die verbleibenden 49%-UTG-Anteile nach der Eigenkapitalmethode ("at equity") konsolidiert. Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG: "Das zeigt, dass wir uns künftig vor allem auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...