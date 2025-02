LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten hätten die Niederländer im vierten Quartal, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach den Zahlen. Positiv hob er den Auftragszuwachs im Bereich Diagnosis and Treatment (D&T) hervor, der am Markt gut ankommen dürfte./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 07:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538