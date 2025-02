Die Evotec-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen spürbaren Rückschlag an der Börse. Im XETRA-Handel musste das Biotechnologieunternehmen einen Kursverlust von 4,2 Prozent hinnehmen, wodurch der Aktienkurs auf 8,53 Euro absackte. Dieser Rückgang reiht sich in eine längere Phase der Kursschwäche ein, die besonders im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 14,77 Euro deutlich wird. Die Handelsaktivität zeigte sich mit einem Volumen von über 178.000 gehandelten Aktien rege. Besonders besorgniserregend für Investoren sind die jüngsten Quartalszahlen, die einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro offenbarten, während der Verlust je Aktie bei 0,22 Euro stagnierte.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktbeobachter noch Potenzial für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,68 Euro, was einen moderaten Aufschlag zum aktuellen Kursniveau bedeutet. Allerdings mahnen die Experten zur Vorsicht, da für das Gesamtjahr 2024 ein Verlust je Aktie von 0,777 Euro erwartet wird. Die fehlende Dividendenausschüttung sowohl für das vergangene als auch das kommende Jahr unterstreicht die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens.

