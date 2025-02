Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) -METLEN Energy & Metals (METLEN) freut sich, den Abschluss zweier langfristiger strategischer Vereinbarungen mit Rio Tinto bekannt zu geben, die Verbesserungen in der Lieferkette sowohl bei Bauxit als auch bei Tonerde sicherstellen.Wie bereits unter angekündigt (https://www.metlengroup.com/news/press-releases/new-large-scale-mining-metallurgical-industrial-investment-by-metlen/), hat sich METLEN verpflichtet, seine Aluminiumoxid-Produktionskapazitäten durch eine bahnbrechende Investition im historischen Werk Aluminium of Greece" in Agios Nikolaos, Viotia, Griechenland, in großem Umfang zu erweitern. Diese Investition wird die Tonerdeproduktion der Raffinerie von 865.000 Tonnen auf 1.265.000 Tonnen pro Jahr erheblich steigern.Um diese Expansion zu unterstützen, hat METLEN zwei bedeutende und umfangreiche langfristige Verträge mit Rio Tinto unterzeichnet:- Im Rahmen des Bauxit-Lieferabkommens wird Rio Tinto über einen Zeitraum von 11 Jahren (2027-2037) rund 14,9 Millionen Tonnen Bauxit aus der CBG-Mine in Guinea liefern. Diese Mengen werden die eigene Produktion von METLEN in den lokalen Minen ergänzen.- Im Rahmen der Vereinbarung über die Abnahme von Tonerde wird METLEN Rio Tinto über einen Zeitraum von acht Jahren (2027-2034) mit einer optionalen Verlängerung um drei Jahre (2035-2037) mit 3,9 Millionen Tonnen Tonerde aus seiner erweiterten Raffinerie Agios Nikolaos beliefern.Evangelos Mytilineos, Vorsitzender und CEO von METLEN Energy & Metals, kommentierte: "Diese strategische Partnerschaft mit Rio Tinto ist ein weiterer Meilenstein für METLEN, der eine sichere und wettbewerbsfähige Lieferkette für unsere expandierende Tonerdeproduktion gewährleistet. Mit diesen Vereinbarungen stärken wir unsere Wettbewerbsposition und vertiefen unsere Präsenz auf dem globalen Tonerdemarkt".Jerome Pécresse, Chief Executive von Rio Tinto Aluminium, sagte: "Rio Tinto freut sich über diese langfristige Partnerschaft mit METLEN Energy and Metals, die die Tonerdeversorgung unserer Betriebe in der Atlantikregion sicherstellt, um weiterhin hochwertiges, kohlenstoffarmes Aluminium für unsere Kunden zu produzieren und gleichzeitig unsere Position in Europa zu stärken."Diese Vereinbarungen sind Teil der Strategie von METLEN, seine Aktivitäten auf dem globalen Aluminiumoxidmarkt zu verstärken und auszubauen. Durch die Sicherung langfristiger Bauxitlieferungen und einer stabilen Abnahmevereinbarung für seine Tonerdeproduktion baut METLEN seine Position als wichtiger Akteur in der Branche aus und gewährleistet gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum.METLEN:METLEN Energy & Metals ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,492 Mrd. € bzw. 1,014 Mrd. €. METLEN ist ein Referenzpunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Bauxit-, Tonerde- und Primäraluminiumproduktion in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet METLEN umfassende Lösungen an, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.metlengroup.com