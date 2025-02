Herisau, Schweiz (19. Februar 2025), die Swiss Resource Capital AG freut sich, Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR) (OTCQB: GSHRF) (ISIN: CA38150N1078) als neuen Kunden willkommen zu heißen.

"Die Swiss Resource Capital AG freut sich Goldshore Resources als Neukunden begrüßen zu dürfen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und einem umfassenden Netzwerk bieten wir Ihnen eine einzigartige Plattform, um das Unternehmen effektiv zu repräsentieren und Ihre Zielgruppe gezielt zu erreichen. Unser Ziel ist es, Ihre Marke in der Finanzwelt nachhaltig zu stärken und Ihre Reichweite signifikant zu erhöhen." so Jochen Staiger, Geschäftsführer der Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger weiter: "Wir von Swiss Resource Capital AG bieten Zugang zu über 85.000 Followern und arbeiten mit führenden Börsenportalen wie Smartbroker AG und Wallstreet-Online.de als Premiumpartner zusammen. Mit maßgeschneiderten Roadshows in europäische Finanzzentren, exklusiven Rohstoffreports und spezialisierten IP-TV-Kanälen wie Rohstoff-TV und Commodity-TV maximieren wir Ihre Reichweite. Ergänzt durch das SRC Mining Special Situations Certificate bieten wir unseren Kunden umfassende Möglichkeiten, die Projekte erfolgreich zu präsentieren und Investoren gezielt anzusprechen. Mit der Swiss Resource Capital AG hat Goldshore Resources einen starken Partner für Kommunikation und Investor Relations in der DACH-Region gefunden."

Michael Henrichsen, CEO von Goldshore Resources Inc. sagt: "Goldshore Resources freut sich, mit der Geschäftsbeziehung zu Swiss Resource Capital AG seine Präsenz in der DACH-Region weiter auszubauen. Ihre Expertise in Investor Relations, die Organisation erfolgreicher Roadshows und die beeindruckende Reichweitensteigerung werden maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Wir freuen uns darauf, unsere starke Partnerschaft zu beginnen und gemeinsam zukünftige Erfolge zu feiern."

Über Goldshore Resources Inc.

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldaktiva in erstklassigen Rechtsprechungen langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter für strukturelle Geologie des größten Goldunternehmens der Welt (Newmont) geleitet und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Moss-Goldprojekt in Ontario, Kanada, das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 60 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und etwa 80.000 Meter an Bohrungen auf dem Moss-Goldprojekt abgeschlossen, das insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angedeutete Goldressourcen mit 1,23 g/t Au und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit 1,11 g/t Au erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen und ist eine der wenigen verbliebenen großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung in Frage kommen.

Über die Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG ("SRC") ist ein führendes Investor-Relations- und Kommunikationsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf börsennotierte Rohstoffunternehmen aus Kanada, den USA und Australien spezialisiert hat. Mit umfangreichem Branchenwissen und einem starken Netzwerk bietet das Unternehmen effektive Investor-Relations-Dienstleistungen an.

SRC unterstützt sowohl Kunden als auch Investoren durch gezielte Kommunikationsstrategien und moderne digitale Kanäle. Das Unternehmen ist Spezialist für die Organisation und Durchführung exklusiver Roadshows in ganz Europa, die es Unternehmen ermöglichen, direkt mit Investoren in Kontakt zu treten und Vertrauen in ihre Projekte aufzubauen.

SRC stellt sicher, dass Investoren über aktuelle Entwicklungen informiert werden, und unterstützt Rohstoffunternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit und Reichweite zu maximieren. Insgesamt leistet die Swiss Resource Capital AG einen entscheidenden Beitrag zur Kapitalmarktstrategie von Rohstoffunternehmen und hilft ihnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

https://www.european-roadshows.com/de

https://www.rohstoff-reports.com/

https://www.commodity-tv.com/

YouTube

Disclaimer SRC AG: https://www.resource-capital.ch/en/disclaimer/

