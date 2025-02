The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2025ISIN NameUS45332Y1091 INARI MEDICAL INC.DL-,001XS1417876163 4FINANCE 16/28XS2031871143 LOXAM 19/27 REGS