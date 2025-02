DORTMUND (dpa-AFX) - Vorjahresfinalist Borussia Dortmund hat den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Das Team von Trainer Niko Kovac kam zwar zu Hause nicht über ein 0:0 gegen Sporting Lissabon hinaus - das reichte knapp eine Woche nach dem deutlichen 3:0 in Portugal aber zum Weiterkommen im Playoff-Duell.

80.300 Zuschauer sahen eine einseitige Partie, bei der Dortmund nach einem verschossenen Elfmeter von Serhou Guirassy (59. Minute) und einem aberkannten Abseitstor von Emre Can (73.) nicht das Siegtor gelingen wollte.

Am Freitag wird dem BVB entweder der OSC Lille oder Aston Villa als Gegner in der Runde der besten 16 zugelost. Auch dies scheint jeweils trotz der aktuellen Lage in Dortmund machbar. In einem möglichen Viertelfinale könnte es je nach Auslosung zu einem Duell mit dem FC Liverpool oder dem FC Barcelona kommen.

Neben Dortmund sind auch Meister Bayer Leverkusen und Rekordmeister FC Bayern im Achtelfinale dabei. In München steigt in dieser Saison auch das Endspiel der Königsklasse./lap/pre/DP/he