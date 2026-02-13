© Foto: Bodo Schackow/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Safran, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q4-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Natwest, Jahreszahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen 12:30 Uhr, USA: Moderna, Q4-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE