Sowohl der technologielastige Nasdaq 100 als auch der marktbreite S&P 500 konnten im Handelsverlauf heute neue Rekorde erzielen. Insgesamt fehlte jedoch der ganz große Schwung. Am Ende ging der Nasdaq 100 mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent auf 22.175,60 Zählern aus dem Handel, der S&P 500 legte 0,2 Prozent zu auf 6.144,15 Punkte. Dem Leitindex Dow Jones gelang ein Plus von 0,2 Prozent auf 44.627,59 Punkte.Das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung von Ende Januar hinterließ am US-Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...