Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Jahreszahlen 06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q4-Zahlen (detailliert) (9.00 h Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz, Jahreszahlen (8.00 h Jahres-Pk) 07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q4-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Accor, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Renault, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Schneider …