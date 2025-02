DWK - Deutsche Wasserkraft AG. Wenn ein Unternehmen neu auf den Aktien-Markt kommt, noch als MicroCap bezeichnet wird und über Zukunft gesprochen wird, dann sind die handelnden Personen und deren Erfahrungen wichtig. Um einen potentiellen Erfolg einschätzen zu können - als Leser eine Meinung bilden. Deshalb für uns folgerichtig sich zu fragen, wer steht hinter der wohl ersten reinen Wasserkraft-Aktie auf dem deutschen Parkett. Was treibt die "Macher" an, warum könnte der Newcomer eine spannende Aktienstory bieten. Und dass auch, obwohl seit Trumps Wiederwahl die Erneuerbaren eher in den Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...