Der deutsche Handel startet nach den Vortagesverlusten mit leichten Aufschlägen in die zweite Wochenhälfte. Eine halbe Stunde vor dem Handelsauftakt notiert der DAX bei rund 22.470 Zählern 0,2 Prozent im Plus. Nach einer längeren Gewinnserie und Rekordständen im deutschen Leitindex war es zur Wochenmitte zu größeren Verlusten im DAX gekommen. Auslöser waren Sorgen über die Inflationsentwicklung in den USA und Aussagen von EZB-Vertretern gewesen, wonach der Zinssenkungszyklus in der Eurozone bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...