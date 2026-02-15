Stabile Renditen trotz vorsichtiger Prognosen - die Erfolgsstory von WalmartIn Zeiten unsicherer Märkte und schwankender Konjunktur entscheiden sich immer mehr Anleger für sogenannte defensive Titel. Unternehmen wie Walmart beweisen, dass Stabilität und langfristiges Wachstum auch in turbulenten Börsenphasen möglich sind. Trotz zurückhaltender Kursziele von Analysten und vorsichtiger Einschätzungen bleibt die Aktie auf Rekordniveau und beschert Investoren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.