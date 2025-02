Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Photon Energy Group meldet 26,3 % Umsatzwachstum und mehr als zweifache Steigerung des EBITDA im Jahr 2024



Photon Energy Group meldet 26,3 % Umsatzwachstum und mehr als zweifache Steigerung des EBITDA im Jahr 2024

Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 89,229 Mio. Euro (+26,3 % im Jahresvergleich). Das EBITDA für das Jahr betrug 8,726 Mio. Euro (+135,5 % im Jahresvergleich). Der Nettoverlust für diesen Zeitraum betrug 13,604 Mio. Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 15,750 Mio. Euro im Jahr 2023.

Allein im vierten Quartal 2024 erreichte der Umsatz 25,088 Mio. Euro (+124,1 % im Jahresvergleich). Das EBITDA betrug -1,130 Mio. Euro gegenüber -1,044 Mio. Euro im entsprechenden Zeitraum 2023. Der Nettoverlust betrug 6,535 Mio. Euro gegenüber 6,155 Mio. Euro im vierten Quartal 2023. Amsterdam - 20. Februar 2025 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") hat seine vorläufigen ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 und das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2024 endete, veröffentlicht. Der für 2024 erzielte Umsatz liegt nahe der Untergrenze des prognostizierten Bereichs (90-100 Mio. Euro), während das EBITDA 12,7 % unter den erwarteten 10 Mio. Euro lag. "2024 war ein Jahr mit dynamischem Umsatzwachstum und deutlicher Verbesserung des EBITDA, vor allem bedingt durch höhere Stromverkäufe, starke Kapazitätsmarktumsätze und einen deutlichen Anstieg der PV-Technologieverkäufe. Sinkende Margen im PV-Komponentenhandel aufgrund von Lagerbeständen, einmaligen Restrukturierungskosten und Verlusten aus Anlagenverkäufen in Australien wirkten sich jedoch negativ auf unsere finanzielle Leistung auf nachfolgenden Ebenen aus. Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2025 Möglichkeiten bieten wird, unsere Marktposition weiter zu stärken und unsere Finanzergebnisse zu verbessern, obwohl das Tempo dieses Wachstums von verschiedenen Markt- und Regulierungsfaktoren abhängen wird", kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Ergebnisse 2024 vs. Prognose Die niedriger als erwarteten Ergebnisse wurden durch eine Kombination mehrerer Faktoren beeinflusst, darunter: Stornierung eines im 2. Quartal 2024 in den sonstigen Erträgen verbuchten Betrags in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Dies stellt die erste Ratenzahlung aus dem Verkauf eines 20,4-MW-Solar-PV-Projekts in Polen dar. Dieser Gewinn wurde im 4. Quartal 2024 aufgrund der Verschiebung der Projektfertigstellung auf 2025 storniert.

0,25 Mio. Euro an höher als erwarteten Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und Abfindungszahlungen

0,3 Mio. Euro an Abschreibungen infolge einer Bilanzüberprüfung und der Bereinigung alter Betriebskapitalpositionen Wichtige betriebliche Entwicklungen in Q4 2024 Stromerzeugung von 23,4 GWh im 4. Quartal 2024 (-6,6 % im Jahresvergleich) und 165,5 GWh im Geschäftsjahr 2024 (+18,4 % im Jahresvergleich); der Rückgang im 4. Quartal war auf den Verkauf von 14,5 MWp der operativen Solaranlagen des Unternehmens in Australien zurückzuführen.

Die Verbesserung der Energiemarktbedingungen im 4. Quartal 2024 wurde erheblich durch negative regulatorische Änderungen in Rumänien ausgeglichen, die einen starken Rückgang der Energiepreise verursachten - von 130 Euro/MWh im September auf etwa 50 Euro/MWh im Oktober und November 2024.

Inbetriebnahme von 3,2 MWp im 4. Quartal 2024 in Rumänien; der Bau von zusätzlichen 5,1 MWp an PV-Projekten in Ungarn machte solide Fortschritte in Richtung Inbetriebnahme im 1. Quartal 2025.

Abschluss der Verkaufstransaktion von 14,5 MWp an in Betrieb befindlichen PV-Anlagen in Australien, was zu einem Netto-Barerlös von 6 Mio. Euro führte.

Das neue PV-Technologie-Handelsteam hat für deutlich erhöhte Umsätze gesorgt und unseren bisherigen Lagerüberhang weitgehend abgebaut.

Das gestiegene O&M-Portfolio unter Vertrag übersteigt mittlerweile die Schwelle von 1,0 GWp, obwohl einige der neuen Projekte noch nicht in Betrieb sind. Sonstige finanzielle und betriebliche Indikatoren Im vierten Quartal 2024 erreichten die Einnahmen aus der Stromerzeugung 3,373 Mio. Euro, was einer Steigerung von 23,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Andere Einnahmequellen wuchsen sogar noch dynamischer - sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 157,0 % auf 21,714 Mio. Euro. Auf der Kostenseite war der stärkste Anstieg bei Rohstoffen und Verbrauchsmaterialien zu verzeichnen, die sich auf 13,031 Mio. Euro beliefen, was einem Anstieg von 75,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies war hauptsächlich auf höhere Handelsvolumina in den Segmenten Technologie, New Energy und EPC zurückzuführen. Auch die sonstigen Kosten stiegen erheblich, und zwar auf 9,226 Millionen Euro. Dazu zählen Aufwendungen für Ingenieurprojekte, Kapazitätsmarktverträge sowie Origination&Trading. Trotz steigender Kosten erwirtschaftete die Gruppe starke operative Cashflows - 6,429 Mio. Euro im vierten Quartal 2024 und 19,944 Mio. Euro für das gesamte Geschäftsjahr - unterstützt durch günstige Veränderungen im Betriebskapital. Zum 31. Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über Barreserven in Höhe von 8,437 Mio. Euro, verglichen mit 5,838 Mio. Euro Ende Dezember 2023. Q4 2023 Ergebnispräsentation Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 20. Februar 2025 um 11:00 Uhr MEZ einen Live-Webcast durchführen, um die Ergebnisse des vierten Quartals zu präsentieren und eine Frage-Antwort-Runde abzuhalten. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen während der Sitzung über die Chatbox oder im Voraus per E-Mail an ir@photonenergy.com zu stellen. Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2024-results-presentation Sehen Sie sich hier den Finanzbericht des Unternehmens für das vierte Quartal 2023 an. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



